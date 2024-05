São Paulo x Talleres: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo em TV aberta na Rede Globo e na Paramount+ via-streaming. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Talleres se enfrentam hoje, quarta-feira, 29 de maio (29/05), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP), às 21h30 (horário de Brasília).

Após vencer a Copa do Brasil e a Supercopa, o São Paulo retorna com confiança para a Copa Libertadores. O Tricolor do Morumbi tem três conquistas da competição, e seu último título foi a 19 anos, porém, seu último título internacional foi a Sul-americana de 2012.

Invicto à 17 jogos e dividindo, o Talleres vem confiante oriunda deste início de temporada. A equipe só tem um único título internacional, a Copa CONMEBOL de 1999 aonde superou o CSA.



