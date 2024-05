Lanús x Cuiabá: onde assistir ao vivo - Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivamente no Paramount+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com 13 pontos, o Lanús já confirmou o primeiro lugar no grupo G e irá diretamente para as oitavas da Copa Sul-Americana. O Cuiabá, recentemente eliminado pelo Goiás na Copa do Brasil, tem nove pontos na chave e terminará em segundo. Assim, os brasileiros enfrentarão algum terceiro colocado da Libertadores por vaga nas oitavas.

Endrick se torna o quarto jogador mais jovem a marcar um gol pela Seleção Brasileira; CONFIRA



Lanús x Cuiabá ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Paramount+: streaming



Horário: quando será Lanús x Cuiabá



Hoje, quarta-feira, 29 de maio (29/05), às 19h (horário de Brasília)