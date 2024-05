Corinthians x Racing-URU: onde assistir ao vivo - Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e Racing-URU se enfrentam hoje, terça-feira, 28 de maio (28/05), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Neo Química Arena, em Itaquera (SP), às 19h (horário de Brasília).

Após concretizar sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians agora retoma suas pretensões na Copa Sul-Americana, onde se encontra atualmente na segunda colocação e, caso vença, assumirá a liderança do grupo F.

Já o Racing precisa de um empate para garantir a liderança e evitar disputar os playoffs para conseguir uma vaga contra uma equipe vinda da Copa Libertadores. No Campeonato Uruguaio, a equipe ocupa apenas a sétima colocação, com 18 pontos conquistados em 14 jogos.

Endrick se torna o quarto jogador mais jovem a marcar um gol pela Seleção Brasileira; CONFIRA