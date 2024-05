Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo - Brasileirão

A partida do Brasileirão 2024 entre Flamengo e Corinthians será disputado hoje, 11, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 11 de maio (11/05), pela sexta rodada do Brasileirão 2024. A partida será disputada no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), às 16h (horário de Brasília).

No confronto das maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians entraram em campo pelo Brasileirão com o desejo de mudar o atual momento dos clubes.

Oscilando na temporada, o Flamengo de Tite está sendo bastante criticado. Nos últimos jogos, apenas uma vitória nos últimos seis. No Brasileirão, está apenas na sétima colocação e não vence há três jogos. Na Libertadores, a situação é mais preocupante, estando na terceira colocação - fora da zona de classificação.

Do lado da equipe paulista, o Corinthians busca se estabelecer na temporada. Em cinco rodadas, apenas uma vitória, estando a dois pontos da zona de rebaixamento. Na Sul-Americana, está na segunda colocação, com um ponto de distância do terceiro colocado.