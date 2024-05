Colo-Colo x Fluminense: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Liverpool-URU e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta-feira, 9 de maio (09/05), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (CHI), às 21h (horário de Brasília).

Em um grupo bastante equilibrado, Fluminense e Colo-Colo se enfrentam visando uma vaga na semifinal. O Fluminense anunciou o retorno de Thiago Silva, ex-jogador do Chelsea.

Será o último jogo do Colo-Colo em casa, e eles irão se empenhar ao máximo. No primeiro confronto no Maracanã, os mandantes foram superiores, vencendo por 2x1.

