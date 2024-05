Palestino x Flamengo: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bolívar e Flamengo se enfrentam hoje, terça-feira, 7 de maio (07/05), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, às 21h (horário de Brasília).

Na busca da liderança do grupo E da Libertadores, o Flamengo precisa vencer o Palestino. Na atual conjunção, o Rubro-Negro está somente com quatro pontos enquanto os líderes, o Bolívar, tem nove pontos em nove disputados.



Com uma vitória na última rodada, o Palestino ainda ver com bons olhos uma ida para as oitavas da Libertadores, e este confronto frente ao Flamengo é primordial.

