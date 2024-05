Alianza Petrolera x Cruzeiro: onde assistir ao vivo - Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Apesar de estar invicto, o Cruzeiro ainda não venceu seus jogos iniciais. Com três empates, os torcedores do clube mineiro exigem que a equipe consiga reverter esses resultados, já que na fase de grupos da Sul-Americana só se classificam diretamente para as oitavas de final os primeiros colocados das chaves.

Por outro lado, o Alianza Petrolera, é o lanterna no grupo na Sul-Americanas, com seu único ponto conquistado sendo justamente contra o Cruzeiro, na partida de ida no Mineirão. Os maus bocados do clube colombiano não se restringe a competição sul-americana, já que atualmente é vice-lanterna do Cameponato Nacional.

