Ex-Ceará, Rafael Sóbis lidera grupo de resgates e ajuda a afetados pelas enchentes no RS

Ex-jogador de futebol e com passagem pelo Ceará em 2020, Rafael Sóbis é um dos responsáveis pelo resgate e ajuda a afetados pelas enchentes que vêm assolando o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Em vídeos, o ex-jogador pede doações via PIX com destino para a iniciativa, chamada de "Sou de Fazer RS" (@soudefazer). Com as doações, o grupo vem contribuindo diretamente para o suporte aos afetados. Além disso, o projeto também destinou um número de telefone especial para operações de resgate.

Conhecido nacionalmente e multicampeão enquanto atleta de futebol, Sóbis solicitou o apoio da "classe futebolística" na campanha e atualiza a situação da região com lives ao final do dia.