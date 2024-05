Jogadores de Internacional e Grêmio ajudam vítimas de enchentes no RS

Diego Costa, do Grêmio, utilizou jet ski para resgatar famílias ilhadas em Eldorado e dois atletas do Internacional participaram de doações e distribuição de comidas

As chuvas que tomam o estado do Rio Grande do Sul já vitimaram, de acordo com boletim balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul na manhã desta sexta-feira, 31 pessoas e outras 74 pessoas seguem desaparecidas.

Em meio a situação declarada de calamidade pública, com mais de 17 mil desalojados nas 235 cidades atingidas por enchente, jogadores do Internacional e do Grêmio se mobilizaram para auxiliar de várias maneiras.

O goleiro Rochet, do Internacional, foi flagrado participando da distribuição de alimentas e produtos de higiene pessoal no Centro Social Padre Pedro Leonardi, localizado na zona sul de Porto Alegre. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o defensor chegou a convidar ouvintes a se voluntariar.