FCF divulga regulamento e tabela básica do Cearense Feminino Sub-17

Competição de base terá inicio no dia 8 de junho, com Clássico-Rainha na rodada de abertura e oito times participantes

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta quinta-feira, 2, o regulamento e a tabela básica do Campeonato Cearense Sub-17 de 2024. A competição terá início no dia 8 de junho, com Clássico-Rainha entre Ceará e Fortaleza na rodada inicial.

Ao todo, oito clubes irão participar da competição. Além de Ceará e Fortaleza, jogam o certame o Futebol pela Igualdade (FPI) e o Projeto Social Vencer (PSV) no Grupo A, e Movimenta, Associação Social Escolinha de Futebol do Careca (ASEFC), Juasal e R4 pelo Grupo B.

No chaveamento da primeira fase, dividido por região, cada time se enfrenta em jogos de ida e volta. Se classificam ao final das seis primeiras rodadas os dois melhores de cada grupo, que disputam então a semifinal em jogos de ida e volta. A final também será dividida em dois jogos, que por regulamento devem ocorrer em estádios e não em centros de treinamento.