Gabi é relacionado para a estreia do Fla na Copa do Brasil: 'Ansioso pelo Maracanã cheio'

Retornando as atividades no Ninho, Gabi está relacionado para a estreia do Flamengo na Copa do Brasil contra o Amazonas. O camisa 10 conta com o Maracanã lotado pela Nação Rubro-Negra.