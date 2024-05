Taça da Copa do Nordeste estará disponível para visitação em Fortaleza nesta quarta-feira, 24

A taça da Copa do Nordeste 2024 estará em exibição nesta quarta-feira, 24, em Fortaleza. A loja do Assaí Atacadista, localizada na Av. José Saboia, nº 521, recebe o Tour da Taça da Copa do Nordeste 2024. Os torcedores e demais visitantes poderão ver de perto a tão desejada “Orelhuda” e participar das várias atividades que acontecem na loja, das 10 às 18 horas.



Além da taça, os torcedores poderão fazer fotos com o mascote Zeca Brito, participar de ativações e ganhar brindes alusivos à Copa do Nordeste. A programação é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição.



Durante a visitação, os visitantes poderão conhecer e ter acesso a um espaço “instagramável” com painel oficial do torneio para se divertirem e fazerem fotos e stories para as redes sociais. Além disso, brincadeiras como o tradicional desafio de Chute ao Gol, estarão disponíveis para quem quiser mostrar habilidades com a bola. Os participantes das atividades poderão ganhar brindes especiais, como copos exclusivos, sacolas retornáveis e vales-compra no valor de R$ 50. Todas as atividades serão gratuitas e abertas ao público.



A Copa do Nordeste 2024 já está com as disputas de semifinais definidas. Na competição, o Ceará conta apenas com o Fortaleza como representante estadual. O Leão enfrentará o Sport em jogo único no dia 26, às 18 horas, na Arena de Pernambuco.



Serviço: Visita da Taça – Copa do Nordeste 2024

Local: Assaí Cais do Porto – Av. José Saboia, 521.

Data: 24 de abril – Quarta-feira.

Horário: das 10h às 18h.

Como participar: Evento gratuito e aberto ao público