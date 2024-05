Ex-Ceará, Leandro Carvalho é preso devido a falta de pagamento de pensão alimentícia

O atacante Leandro Carvalho, ex-Ceará e atual Águia de Marabá, foi preso na noite da última sexta-feira, 19, em Belém (PA). O jogador foi detido após ser expedido um mandado de prisão do Tribunal de Justiça do Pará por falta de pagamento da pensão alimentícia de uma das filhas do jogador.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PCPA) informou que o atleta foi levado à 8ª Seccional de Icoaraci, na capital paraense, onde segue detido.

Segundo informações da TV Liberal, o jogador já teria efetuado o pagamento da pensão – que seria referente ao período entre abril de 2022 e agosto de 2023 –, porém fora do prazo. Por isso, deve permanecer detido até a próxima segunda-feira, 22, quando retorna o expediente da PCPA.