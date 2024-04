Veiga vê Palmeiras "cascudo" na Libertadores e brinca sobre 3 assistências: "pode pedir música?"

Um dos grandes destaques na virada do Palmeiras diante do Liverpool, por 3 a 1, na CONMEBOL Libertadores, o meia Raphael Veiga falou sobre.a importância da experiência do time para disputar a competição continental e disse que almeja o primeiro lugar geral. Veiga ainda brincou sobre o feito de alcançar um "hat-trick" de assistências na partida.