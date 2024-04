Raphael Veiga pede cautela com Estêvão e relembra início de Endrick

Meia do Palmeiras e um dos mais experientes do grupo, o meia Raphael Veiga elogiou o talento de Estêvão, mas ressaltou que precisa ter cautela com este início de carreira do jovem atleta. Veiga relembrou o que aconteceu com Endrick no time principal do Palmeiras, no início de 2023, quando acabou sendo alvo de críticas após ficar um período sem fazer gols.