Próximo ao início da Série C, Ferroviário promove "Jantar da Arrancada"

Atual campeão da Série D, o Tubarão da Barra iniciou preparação para a competição nacional no início de abril

Atual campeão da Série D, o Tubarão da Barra iniciou preparação para a competição nacional no início de abril, já visando a estreia contra o Figueirense, fora de casa. Sem data definida, o confronto deve ocorrer entre os dias 19 e 21 deste mês.

O Ferroviário promoverá, na próxima terça-feira, 16, o “Jantar da Arrancada” para apresentar elenco, comissão técnica e os novos uniformes para a Campeonato Brasileiro Série C 2024.

Para a disputa da Série C, o Ferroviário renovou o contrato do técnico Maurício Copertino e contratou quatro jogadores: o zagueiro Alisson, com passagem pelo clube, o volante Marciel, o meia Rhayner e o atacante Caio Rangel.

Não haverá vendas no local, somente antecipado pelo site www.efolia.com.br ou presencialmente na Loja do Ferroviário da Barra e do Shopping Aldeota.

Serviço