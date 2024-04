Melhores momentos: Ceará (3) 1 x 1 (2) Fortaleza (Campeonato Cearense)

Confira os melhores momentos de Ceará 1 x 1 Fortaleza, pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense 2024, com vitória do Ceará por 3 a 2 nos pênaltis.