Ex-Ferroviário, Pedro Iarley é anunciado como novo treinador do Moto Clube

Após a aposentadoria, esta é a terceira oportunidade do ex-atacante coral no comando de um clube

Após ter se aposentado da carreira de jogador no Ferroviário , o cearense teve passagens como treinador pelo Garibaldi, Chapecoense e Santa Cruz-RS.

O Moto Clube de São Luís anunciou na manhã desta sexta-feira, 5, a contratação do ex-jogador Pedro Iarley . O cearense chega para assumir o clube maranhense na disputa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Iarley chega ao time rubro-negro após a saída de Tuca Guimarães e já é o terceiro técnico a comandar o clube na atual temporada.

Em nota, a diretoria rubro-negra confirmou a chegada de Pedro Iarley e a apresentação do novo técnico no treinamento desta sexta-feira, 5, no CT Pereira dos Santos.

Confira:

“O Moto Club de São Luís anuncia Pedro Iarley como técnico para a sequência da temporada de 2024. Com passagens pela base da Chapecoense e recentemente pelo Santa Cruz-RS. Ele desembarcou na ilha esta madrugada e já chega para iniciar os trabalhos pelo rubro-negro. Hoje, o novo comandante será levado ao CT Pereira dos Santos para ser apresentado oficialmente aos atletas, staff e imprensa. Seja bem vindo ao Papão do Norte, professor”.