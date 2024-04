Universidad de Quito x Cruzeiro: onde assistir ao vivo - Copa Sul-Americana

Um dos maiores campeões do continente, o Cruzeiro retorna a uma competição internacional após sua queda para a Série B em 2019. Na atual fase do clube, ele se encontra na final do Campeonato Mineiro, aonde conseguiu empatar com seu maior rival, Atlético-MG, mesmo após sair perdendo por 2x0.

Já a Universidad Católica de Quito, está invicta dentro do Campeonato Equatoriano e em seu último jogo conseguiu uma vitória por 5x1 para animar sua torcida para o confronto frente ao Cruzeiro na estreia da Copa Sul-Americana de 2024.

