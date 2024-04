Documentário cearense sobre Amilton Melo é finalista em premiação internacional

"Amílton Melo — ídolo de todos" retrata a obra do ex-jogador Amílton de Melo, com passagens de destaque por Ceará, Ferroviário e Fortaleza Crédito: Divulgação

O documentário "Amílton Melo — Ídolo de todos", que retrata a vida do ex-jogador Amílton Melo, com passagens de destaque por Ceará, Ferroviário e Fortaleza, está entre os seis finalistas na categoria "Mostra Competitiva Internacional de Longas-Metragens" na 14ª edição do CINEfoot. O evento acontecerá entre os dias 25 a 30 de abril, no Rio de Janeiro. A produção cearense concorre com outras duas brasileiras (As Primeiras e Bola pro Alto!), uma italiana (Lucy — o destino de uma pioneira), uma espanhola (A última partida) e uma alemã-austríaca (Diamante). O longa-metragem cearense teve direção de Ciro Câmara e Vinicius Augusto Bozzo. Ao Esportes O POVO, Ciro comentou sobre a importância do documentário estar entre os finalistas do Festival de Cinema de Futebol.



“O Cinefoot é a referência no audiovisual para o que é realizado não só no Brasil, como no mundo. Então, ser escolhido para o festival, em especial para a Mostra Competitiva, representa uma espécie de selo de qualidade para o nosso filme. É realmente um orgulho estar entre os seis finalistas e saber que a história do Amilton Melo vai ser levada para o público especializado de todo o mundo”, contou o diretor. Bozzo detalhou ao Esporte O POVO sobre o processo de produção do longa-metragem, sendo necessário aproximadamente 10 meses, entre trabalhos externos (gravações) e em ilha de edição. O cineasta ainda explicou que o documentário iniciou a partir dos filhos de Amílton Melo. “Esse documentário começa no coração dos filhos do Amílton Melo, que queriam preparar um material em vídeo para eternizar a carreira e a importância do pai. O Ciro (Câmara) tinha uma conversa com o Sandro, um dos filhos, e ele tinha uma extensa pesquisa sobre a história do Amílton Melo, inclusive ele deixou um livro biográfico sobre a vida dele, que ajudou muito a produzir o filme. Gravamos durante entre três e quatro meses. Depois, ficamos mais quatro meses em ilha de edição. É uma trajetória entre oito e dez meses de trabalho”, iniciou Bozzo.