Vasco faz festa surpresa e realiza sonho de torcedor

Enzo, que completou 20 anos, tem Síndrome de Down. O sonho dele para comemorar o aniversário era realizar uma festa com o Vasco como tema. Contudo, a empresa de bufê contratada não entregou o serviço.

O Vasco, então, tratou de realizar o sonho de Enzo. Após saber do ocorrido, o clube, com apoio da SAF, organizou a surpresa para o torcedor, neste sábado. Ele fez a festa em São Januário.

O Almirante, mascote do Vasco, fez as honras para Enzo. O torcedor também visitou pontos especiais de São Januário, como a estátua em homenagem a Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos do Gigante da Colina.

