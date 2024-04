Esportes do POVO ao vivo: Ceará recebe o Itabaiana no Castelão; Fortaleza encara o Maranhão

A edição desta quarta-feira, 27, do Esportes do POVO comentará sobre o jogo do Ceará contra o Itabaiana no Castelão, e o confronto do Fortaleza diante do Maranhão pela oitava e última rodada da Copa do Nordeste.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quarta-feira, 27, a partir das 11 horas: