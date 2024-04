Rodrygo critica arbitragem após empate do Brasil com a Espanha: "Foi feio"

Autor de um dos gols do Brasil no empate por 3 a 3 com a Espanha nesta terça-feira, 26, no Santiago Bernabéu, Rodrygo criticou a atuação do árbitro António Nobre, que apitou o amistoso. O português assinalou dois pênaltis polêmicos a favor do time local e deixou seleção brasileira na bronca.

Atacante do Real Madrid, Rodrygo classificou as penalidades como "duvidosas" e disse que o árbitro até compensou para o Brasil no fim. Ele deu um pênalti nos acréscimos, convertido por Paquetá, deixando tudo igual no placar.

"A gente sabia que ia ser assim, ia ser difícil, eles tocam muito a bola e tentam controlar o jogo. E sobre a arbitragem, eu não gosto muito de falar disso, não gosto de entrar nessa polêmica. Mas os pênaltis foram meio duvidosos, vimos que depois ele até tentou compensar para nós, porque foi feio. Mas não quero falar mais disso, vou falar do jogo. Nós ficamos felizes com o nosso empenho, por conseguir empatar depois de sair perdendo por 2 a 0", disse o jogador em entrevista ao canal SporTV.