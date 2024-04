Após vitória contra a Inglaterra, Brasil enfrenta Espanha em amistoso em Madri

Durante último treino, Dorival montou dois times diferentes e só vai definir quem joga na manhã de terça-feira, 26, após conversar com o departamento médico

A seleção brasileira está pronta para enfrentar a Espanha. Nesta segunda-feira, o técnico Dorival Júnior realizou o último treino antes do amistoso. A atividade foi realizada no Estádio Alfredo Di Stéfano, do Real Madrid.

Isso porque a Seleção vem de um jogo bem disputado contra a Inglaterra, em Wembley. O amistoso foi realizado on sábado e terminou com vitória dos brasileiros por 1 a 0, com gol de Endrick.

O atacante do Palmeiras, aliás, segue no banco de reservas. Dorival pediu cautela com o jogador de 17 anos, que já está vendido ao Real Madrid.

“Temos que ter esse cuidado, buscar a opção correta. A manutenção de uma equipe depois de dois e meio de uma grande partida, enfrentado uma seleção de altíssimo nível de novo, que tem a posse de bola o seu ponto principal. Ou buscarmos alguns jogadores que possam ter um espaço nesse momento também. Não avalio um jogador por apenas uma partida. Por isso precisamos pensar muito no que vamos fazer”, disse o técnico.