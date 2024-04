Robinho: Fux nega pedido de defesa e ex-jogador pode ser preso

O ministro recusou solicitação feita por defesa do ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália, após homologação da sentença pelo STJ

Robinho é preso em Santos e cumprirá pena por estupro; CONFIRA



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, rejeitou nesta quinta-feira, 21, o pedido de habeas corpus feito pela defesa do jogador Robinho. A decisão permitiria que o brasileiro aguardasse em liberdade os recursos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou a sentença da Justiça de italiana de nove anos por estupro coletivo, enquanto um mandado para a prisão do ex-jogador do Milan já foi expedido pela Justiça Federal de Santos, no litoral de São Paulo.