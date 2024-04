Douglas Luiz destaca concorrência no meio-campo da seleção: "Exige a melhorar"

Volante do Aston Villa, da Inglaterra, festeja bom momento no clube na atual temporada e exalta qualidade das opções da Amarelinha para o setor

Em busca de se consolidar na seleção, o volante Douglas Luiz tem uma concorrência acirrada no setor do meio-campo. Ainda assim, o jogador do Aston Villa, da Inglaterra, vê com bons olhos a qualidade dos companheiros.

"Fico muito feliz com essa concorrência que eu tenho, até porque cada vez mais me exige a melhorar. A gente vem aqui em busca de dar o nosso melhor, fazer de tudo para que possa ganhar minutos. Um dia após o outro, é continuar trabalhando para que tudo possa dar certo", afirmou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 21.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos volantes convocados inicialmente teve que ser cortado por lesão: o experiente Casemiro. Apesar da ausência de um dos pilares do Brasil recentemente, Douglas acredita que o elenco permanece qualificado.