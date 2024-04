Endrick projeta "bom ciclo" de Dorival na seleção e mira vitórias em amistosos

Aos 17 anos de idade, Endrick foi convocado para a seleção brasileira principal pela segunda vez, estando presente na primeira lista do novo treinador Dorival Júnior. O atacante do Palmeiras ressaltou o trabalho do técnico nos últimos clubes e contou o que espera para o novo ciclo do Brasil.

"Todos vimos o que o Dorival fez no Flamengo e São Paulo. Creio que vai ser um bom ciclo, nova equipe, novo treinador, nova comissão, tudo novo, né? Espero que eu possa contribuir com o que for pedido, não só eu, mas com todos os meus companheiros", disse.