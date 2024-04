Sport x Santa Cruz: onde assistir ao vivo - Campeonato Pernambucano

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta/somente em Pernambuco) e no GE (site). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport e Santa Cruz se enfrentam hoje, sábado, 16 de março (16/03), em jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano. A partida será disputada no Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco, às 16h30 (horário de Brasília).

Na semana passada, Sport e Santa Cruz se enfrentaram na primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano. O Santa saiu na frente do placar com um gol de Lucas Siqueira, mas próximo ao final do jogo, Felipinho marcou para os visitantes.

Agora, neste segundo jogo, o Santa Cruz tenta superar o rival para retornar a uma final de Campeonato Estadual, algo que não acontece desde 2020, e assim conquistar novamente o título, o que ocorreu pela última vez em 2016.

Por outro lado, o Sport, considerado favorito no confronto, busca garantir uma vaga na final para conquistar seu bicampeonato, já que é o atual campeão do Campeonato Pernambucano.