Castelão e Romeirão devem implantar biometria facial para acesso de torcedores até 2025

A Arena Castelão, em Fortaleza, e a Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, contarão, em breve, com a tecnologia de biometria facial para aumentar a segurança no acesso de torcedores aos jogos e eventos realizados nos estádios. A previsão é de que a tecnologia comece a funcionar até o dia 25 de junho de 2025. A confirmação foi dada pelo secretário do Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro, em uma reunião promovida na última semana, na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), vem atuando, desde o ano passado, a favor da implantação da biometria facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas, conforme determina a Lei Geral do Esporte.

