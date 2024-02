Vasco da Gama x Volta Redonda: onde assistir ao vivo - Campeonato Carioca

Jogo do Campeonato Carioca entre Vasco e Volta Redonda será disputado hoje, 24, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco da Gama e Volta Redonda se enfrentam hoje, sábado, 24 de fevereiro (24/02), em jogo da sétima rodada do Campeonato Carioca . A partida será disputada na Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, às 17h30 (horário de Brasília).

O Vasco da Gama ocupa a quarta posição do Campeonato Carioca com 16 pontos. O cruz-maltino está dentro da zona de classificação para a fase decisiva do torneio. O Volta Redonda, por sua vez, está na nona colocação a sete pontos de distancia para o rival desta rodada.

Vasco da Gama x Volta Redonda ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

CazéTV: YouTube

Premiere: TV Fechada

SporTV: TV Fechada



Horário: quando será Vasco da Gama x Volta Redonda



Hoje, sábado, 24 de fevereiro (24/02), às 17h30 (horário de Brasília)

Onde será Vasco da Gama x Volta Redonda



Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo