Fortaleza volta a ser sede da Confut Nordeste em 2024; veja detalhes

Neste ano, o encontro será realizado entre os dias 20 e 22 de novembro . A Confut, idealizada por Arthur Lobo, visa promover geração de negócios e networking com foco na indústria do futebol nacional.

Um dos eventos mais relevantes da indústria do futebol, a Confut Nordeste escolheu Fortaleza como sua sede para a edição de 2024. Essa será a segunda vez em que a capital cearense será a "casa" do evento, visto que já sediou em 2022.

Assim como em outras edições, o encontro de 2024 reunirá os principais nomes do futebol brasileiro para discutir tendências, desafios e oportunidades do mercado da bola. Ao todo, serão organizados 2 palcos com conteúdos simultâneos, feira de negócios com stands, salas de reuniões e oficinas.

Referência no país, a Confut Nordeste conta com mais de 100 convidados, entre eles especialistas em áreas como gestão do futebol profissional, finanças, comunicação e marketing, inovação, entre outras.