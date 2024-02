Flamengo x Boavista: onde assistir ao vivo - Campeonato Carioca

Flamengo e Boavista se enfrentam hoje, terça-feira, 20 de fevereiro (20/02), em jogo da nona rodada do Campeonato Carioca . A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro às 21h30 (horário de Brasília).

O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca e jogará contra o Boavista para empatar em número de pontos com o líder Fluminense, adversário do Rubro-Negro na próxima rodada. Já o Boavista busca uma vaga no G4 do estadual para assim conquistar sua classificação para a segunda fase.

Flamengo x Boavista ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Band: TV aberta

Bandsports: TV fechada

TV fechada Canal Goat: YouTube

Horário: quando será Flamengo x Boavista



Hoje, terça-feira, 20 de fevereiro (20/02), às 21h30 (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Boavista



Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

