Com pênalti polêmico, Borussia Dortmund cede empate ao PSV pela Champions League

Nesta terça-feira, 20, PSV e Borussia Dortmund entraram em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. No Philips Stadion, com gol de pênalti de Luuk de Jong, os mandantes conseguiram um empate em 1 a 1 contra os alemães.

Em busca de uma vaga nas quartas de final da competição, as equipes voltam a se enfrentar no dia 13 de março, às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park. A definição dos duelos da próxima fase será feita por meio de sorteio.

Pela 23ª rodada do Campeonato Holandês, o PSV volta a campo, neste sábado, para enfrentar o PEC Zwolle, fora de casa, às 16h. Já o Borussia Dortmund, no domingo, pega o Hoffenheim, no Signal Iduna Park, às 13h30, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão.