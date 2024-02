FutCast ao vivo | Clássico-Rei eletrizante: polêmicas, destaques e táticas

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast

No FutCast desta segunda-feira, 19, Lucas Mota e Thiago Minhoca comentam tudo que rolou no primeiro Clássico-Rei do ano, um jogo eletrizante com direito a polêmicas, seis gols e muito assunto para debater.

As equipes ficaram no 3 a 3. Matheus Bahia, Aylon e Saulo Mineiro marcaram para o Vovô, enquanto os tentos do Leão foram anotados por Tinga, Kauan e Imanol Machuca

