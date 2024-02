Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo ao vivo - Paulistão

O confronto terá transmissão ao vivo no Record em TV aberta e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 18 de janeiro (18/01), em jogo da 9ª rodada do Campeonato Paulista . A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h (horário de Brasília).

Esse será o primeiro dérbi paulista da temporada. Com momentos distintos, o Corinthians tenta se reestruturar no Campeonato Paulista. Com a chegada de António Oliveira, o timão se encontra na lanterna do grupo C, fora da zona de classificação para a segunda fase.

Já o Palmeiras está na liderança do grupo B. De forma invicta, o alviverde ainda tenta se recuperar do baque de perder a Supercopa do Brasil para o São Paulo nos pênaltis.

Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Record : TV aberta

Paulistão Play: Streaming

Quando será Palmeiras x Corinthians



Hoje, domingo, 18 de fevereiro (18/02), às 18h (horário de Brasília).

Onde será Palmeiras x Corinthians



Allianz Parque, em São Paulo