Ex-Fortaleza, Robson é o artilheiro do Brasil na temporada 2024

Robson, Gustavo Coutinho e Erick Pulga marcam presença na lista de artilheiros do Brasil Crédito: Gabriel Thá/Coritiba | Paulo Paiva/Sport | Aurélio Alves

Com os Estaduais rolando por todo o Brasil, os artilheiros de 2024 começam a surgir neste início de temporada. Um deles, inclusive, é um velho conhecido da torcida do Fortaleza: Robson, hoje no Coritiba. Com sete gols, o agora jogador do Coxa Branca divide a artilharia com um atleta do time rival, Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR. O curioso, no entanto, é que apenas um gol de Mastriani foi marcado jogando pelo Furacão. Os outros seis ocorreram quando jogava pelo América-MG, seu clube anterior.

Nomes conhecidos na lista de artilheiros Ainda na lista de artilheiros do Brasil, alguns nomes conhecidos no futebol cearense se destacam: Erick Pulga, do Ceará, e Gustavo Coutinho, recentemente vendido pelo Fortaleza ao Sport, aparecem com cinco gols cada. No nordeste, os experientes Anselmo Ramon, do CRB, e Souza, do América-RN, jogadores que marcaram em partidas contra o Leão neste ano, contabilizam seis e cinco gols, respectivamente. Nicolas, ex-Ceará, divide a quarta posição com outros inúmeros jogadores pelo Brasil, com quatro gols jogando pelo Paysandu.

Confira a lista da artilharia nessa temporada 1º Robson (Coritiba): 7 gols

Mastriani (Athletico-PR): 7 gols 2º



Play