'Cartão Azul': punição está próxima de ser implementada no futebol

O futebol está próximo de protagonizar mais uma grande mudança dentro do esporte. Segundo o jornal The Telegraph, a International Football Association Board (Ifab), associação que lida com as regras do futebol, busca implementar o cartão azul .

Os protocolos e tudo em volta desta novidade serão anunciados nesta sexta-feira, 9. O congresso da Ifab será realizado em março, e com ele a pauta sobre os cartões azuis será levantada e assim terá a conclusão se poderão ser aplicados durante os primeiros campeonatos.

Cartão Azul: como vai funcionar

Como já explicado, os jogadores que forem advertidos por um cartão azul serão retirados de campo por 10 minutos. Caso tenham recebido um cartão amarelo antes, ou depois, ou acumulem dois azuis, eles receberão automaticamente o cartão vermelho e serão expulsos pelo restante da partida.

Ainda de acordo com a notícia do Telegraph, os testes devem começar já a partir do segundo semestre de 2024, durante o verão europeu.



Neste nível de mudança que abalou as estruturas do futebol, a última foi a inserção dos cartões amarelos e vermelhos na Copa do Mundo de 1970, no México. Porém, diferentemente da anterior, essa mudança deve começar pelos níveis mais baixos do futebol.

Competições como a Copa da Inglaterra feminina e masculina, e até mesmo a Champions League da temporada 2024-2025 já podem ter a nova medida de punição de acordo com a publicação britânica.