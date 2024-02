Santos x Corinthians: onde assistir ao jogo ao vivo - Paulistão

Santos e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 7 de fevereiro (07/02), em jogo da 6ª rodada do Campeonato Paulista . A partida será disputada no Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo, às 19h30 (horário de Brasília).

O Santos está em um ótimo momento no Campeonato Paulista. O Peixe, em seus primeiros cinco jogos, venceu quatro e perdeu somente um, tendo assim a melhor campanha do campeonato.

Já o seu rival, o Corinthians, vive um péssimo momento. Depois de quatro derrotas seguidas, o clube optou por demitir Mano Menezes do comando técnico. Com essa má fase, o Timão atualmente é o lanterna do grupo C.

Santos x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: TV fechada

TV fechada HBO Max: Streaming

Quando será Santos x Corinthians



Hoje, quarta-feira, 7 de fevereiro (07/02), às 19h30 (horário de Brasília)

Onde será Santos x Corinthians



Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo

