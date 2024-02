Homem morre em briga entre torcedores antes de jogo de futebol na Argentina

Um homem foi assassinado neste domingo, 4, em uma briga entre torcedores de futebol nas imediações do estádio Gimnasia, em Mendoza, na Argentina. O caso ocorreu pouco antes do início de uma partida da segunda divisão, entre Gimnasia e Defensores de Belgrano. As fontes judiciais informaram que o o ocorrido é o segundo em dois dias

No sábado, 3, outro torcedor morreu após ser ferido no portão do estádio de Chacarita, na província de Buenos Aires, após uma discussão iniciada na arquibancada, durante outra partida da "Primera Nacional" (segunda divisão). No domingo, o ato de violência ocorreu a 150 metros da entrada do estádio de Gimnasia, antes da partida contra o Defensores de Belgrano.

O homem, de 32 anos, foi ferido com uma arma branca no tórax e morreu no local, enquanto seu pai foi agredido no rosto. Outras cinco pessoas foram feridas, uma delas à bala, segundo o Ministério Público citado pela imprensa local.