Emprestado pelo Fortaleza, Habraão marca dois gols em empate da Chapecoense

A Chapecoense sofreu o empate ainda no primeiro tempo, mas foi Habraão, após cobrança de escanteio aos 12 minutos do segundo tempo, que colocou a equipe comandada por Claudinei Oliveira à frente do placar novamente.

Emprestado pelo Fortaleza , o zagueiro Habraão foi destaque ao marcar os dois gols da Chapecoense no empate contra o Barra Futebol Clube, na última quarta-feira, 31, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Catarinense.

Os gols, entretanto, não foram suficientes para dar a vitória à Chapecoense, que sofreu o empate nos acréscimos do segundo tempo, decretando o resultado de 2 a 2.

Rodagem e titularidade

Destaque no time sub-23 do Fortaleza, Habraão chegou ao clube cearense em 2021 e logo subiu ao time principal depois da campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, onde foi um dos destaques da equipe.

Ainda no ano de 2022, o atleta fez sua estreia na vitória do Leão do Pici sobre o Ceará em Clássico-Rei válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em abril de 2023, sem muito espaço no elenco principal, Habraão foi emprestado para o ABC, onde disputou 25 partidas, sendo uma pela Copa do Brasil, duas pelo Estadual Potiguar e 22 pela Série B, competição em que o ABC foi rebaixado.

Após término do contrato de empréstimo com a equipe potiguar, o zagueiro voltou ao Leão do Pici, mas foi novamente emprestado, desta vez para Chapecoense, onde assumiu a titularidade nos últimos três jogos, até 31 de dezembro de 2024, data em que também se encerra seu contrato com o Fortaleza.