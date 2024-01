Assista ao vivo ao sorteio da Copa do Brasil 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteia os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, 29, às 15 horas (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Dentre as 80 equipes que participarão da primeira fase, estão os cearenses: Fortaleza, Ferroviário e Iguatu. Por título da Copa do Nordeste, Ceará já está classificado para a 3ª fase.

Assista ao vivo - sorteio da Copa do Brasil:

Confira os potes do sorteio da Copa do Brasil:

Pote A