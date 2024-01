Empresa inicia tratativas para solucionar problema do gramado do Allianz Parque

Palmeiras decidiu que não mandará mais jogos no local enquanto não houver a manutenção adequada do campo

O gramado do Allianz Parque virou dor de cabeça para o Palmeiras por falta de manutenção, conforme alega o clube. Nesta segunda-feira, 29, a Soccer Grass, empresa responsável pela instalação do gramado sintético da casa do Verdão, se manifestou após a reclamação do clube.

"Em virtude dos problemas observados num dos componentes que integram o sistema do gramado artificial do Allianz Parque, a Soccer Grass informa que, já iniciou as tratativas com as fabricantes do produto e do sistema, frise-se, indústrias de renome e reconhecimento mundial, a fim de que possam fazer as respectivas análises técnicas, prestem os devidos esclarecimentos e, naturalmente, procedam a troca do referido produto nos campos em que o mesmo não estiver mantendo suas características originais de fábrica", diz a nota.

Após a vitória sobre o Santos, no último domingo, 28, no Allianz Parque, o Palmeiras decidiu que não mandará mais jogos no local enquanto não houver a manutenção adequada do campo. Em resposta à manifestação do clube, a Real Arenas solicitou à Soccer Grass a troca do termoplástico.