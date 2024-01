Ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam gols e brilham em rodada de estaduais

Ex-Leão, Gustavo Coutinho e Renato Kayzer marcaram em clássicos respectivos pelo país; Nicolas garante vitória do Paysandu na estreia do Paraense

O final de semana do futebol brasileiro foi marcado por rodadas dos Campeonatos Estaduais de norte a sul do país. Além da vitória do Fortaleza diante do Horizonte e do empate do Ceará contra o Maracanã pelo Cearense, outras figuras conhecidas do torcedor cearense balançaram as redes por seus respectivos times, inclusive em clássicos.

Ex-Fortaleza, Gustavo Coutinho fez a diferença para o Sport na vitória diante do Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano. O centroavante marcou o primeiro tento do Leão da Ilha, que terminou o embate com um triunfo por 2 a 1 na Arena de Pernambuco.

