Esportes do POVO ao vivo: Ceará empata no PV; Fortaleza vence Horizonte; Ferroviário demite técnico

A edição desta segunda-feira, 22 de janeiro, do Esportes do POVO falará sobre o empate do Ceará ante o Maracanã no estádio Presidente Vargas e a vitória do Fortaleza sobre o Horizonte. Além disso, discorrerá também sobre a demissão do técnico do Ferroviário.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta segunda-feira, 22, a partir das 11 horas: