Marta homenageada, Puskas para Madruga e mais: os brasileiros no Fifa The Best 2023

Outro brasileiro que subiu ao palco foi Ederson. O atleta do Manchester City ganhou o prêmio de melhor goleiro da temporada. O arqueiro da Seleção Brasileira conquistou a tríplice coroa com a equipe inglesa em 2023: Campesinato Inglês, League, FA Cup e Liga dos Campeões.

Nesta segunda-feira, o futebol brasileiro marcou presença no The Best, premiação organizada pela Fifa que homenageia os melhores jogadores da temporada. Atletas brasileiros entraram na lista de vencedores.

Além disso, o prêmio Puskas, que elege o gol mais bonito da temporada, também veio ao Brasil. O vencedor foi Guilherme Madruga. O jogador de 23 anos marcou um tento de bicicleta de fora da área, pelo Botafogo-SP. Nesta segunda-feira, o volante foi anunciado pelo Cuiabá.

A Seleção Brasileira ainda ganhou o prêmio fair play. A equipe foi reconhecida pela luta contra o racismo. Em amistoso no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha, o Brasil utilizou uma camisa preta na goleada de 4 a 1 sobre Guiné.

O Brasil foi representado por Cafú, Roberto Carlos, Júlio Cesar, Ronaldo, Belletti e Roque Júnior.

Adeus aos ídolos

A Fifa aproveitou o The Best para homenagear alguns ídolos do futebol mundial que morreram recentemente. A entidade passou um vídeo exaltando o brasileiro Mário Lobo Zagallo, morto em 5 de janeiro de 2024, o alemão Franz Beckenbauer, morto em 7 de janeiro de 2024, e o inglês Bobby Charlton, morto em 21 de outubro de 2023.

Marta imortal

Por fim, A Fifa realizou uma grande homenagem para Marta. A Rainha do Futebol foi imortalizada. A entidade anunciou uma nova premiação, o "Premio Marta". O troféu será entregue ao gol mais bonito do futebol feminino a partir do The Best 2024.