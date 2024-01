Juventude anuncia retorno do técnico Roger Machado após saída de Carpini

O Juventude teve que correr contra o tempo para encontrar um nome para assumir o lugar de Thiago Carpini. Seu ex-treinador, que chegou a negar propostas no final do ano para seguir no clube gaúcho, foi contratado pelo São Paulo para substituir Dorival Júnior, que assumiu a seleção brasileira .

O substituto de Thiago Carpini no comando do Juventude será Roger Machado. O treinador anunciado na tarde da última sexta-feira, 12, assinou um contrato válido por uma temporada e fará sua segunda passagem pelo clube.

"Estou muito feliz de voltar. Muito motivado para trabalhar. A estrutura evidentemente andou a passos largos para proporcionar o melhor para o atleta trabalhar. Campo em excelentes condições, estrutura física, departamentos com profissionais de alta capacidade. Tudo isso para que o atleta possa se sentir dentro de casa, para chegar em um ambiente em que sabe que o profissional está ali para atendê-lo bem e desenvolver suas capacidades. O clube deu um salto muito importante, nada mais do que compatível que está vivendo dentro do campo", disse o treinador.

O novo comandante, que já conversou com seu elenco e acompanhou um treino na sexta-feira, terá apenas oito dias de preparação até a estreia oficial do Juventude na temporada. Para Roger Machado, de qualquer forma, o tempo curto não é um grande problema.

"O tempo curto não é um benefício só nosso, sobretudo aquelas equipes que tem um calendário muito apertado tem o tempo curto. Na verdade, a gente já está acostumado com este período de pré-temporada reduzido, com jogos importantes logo no início. É apertar o passo, trabalhar o que foi necessário e enfrentar esse desafio", avaliou.

"O recado para o torcedor é agradecer o carinho e que ele siga ajudando, empurrando, incentivando e torcendo muito como vi ano passado na campanha do acesso. Esse ano a gente tem jogos muito importantes e possibilidades muito grandes de grandes conquistas", completou.

O Juventude fará sua primeira partida do ano no dia 21, um sábado. Às 19 horas (de Brasília), a equipe enfrentará o Santa Cruz-RS pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Em 2024, o time também disputará o Brasileirão e a Copa do Brasil.