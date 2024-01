Conheça 10 destaques da Copa Africana, que começa neste sábado (13/1)

Salah é a grande estrela da Seleção Egípcia Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Salah - Egito Atacante do Liverpool-ING, Mohamed Salah é o principal nome da seleção egípcia há uma década. Até o momento, ele soma 55 gols por seu país. O camisa 10 foi vice-campeão da Copa Africana em 2022, quando foi derrotado por Senegal na grande decisão.

Kudus - Gana Aos 23 anos, o ganês é um dos destaques do West Ham no Campeonato Inglês 2023/24. O meia frequenta a seleção de seu país desde os 20 anos e é nome certo entre os titulares da equipe. Onana - Camarões Goleiro do Manchester United, Onana é um dos nomes mais relevantes do futebol africano nos últimos anos. Ao todo, ele acumula 34 partidas com a camisa de Camarões. Koulibaly - Senegal Capitão da seleção nacional e destaque do Napoli, o zagueiro de 32 anos ergueu o título da Copa Africana em 2022 e agora busca seu bicampeonato.

Mahrez - Argélia Destaque do Manchester City por várias temporadas, o ponta agora atua no Al-Ahli, da Arábia Saudita, e chega na competição almejando seu segundo título. Em 2019, ele foi um dos responsáveis por levar o seu país ao troféu continental. Hakimi - Marrocos Um dos laterais mais valorizados do futebol mundial, Hakimi busca a conquista da Copa Africana após levar sua seleção à semifinal da última Copa do Mundo de 2022.

Mané - Senegal Atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Mané, assim como Koulibaly, buscam o bicampeonato do certame por Senegal. Pela seleção, ele soma 102 partidas e 40 gols. Osimhen - Nigéria Um dos destaques do Napoli na conquista do Campeonato Italiano 2022/23, o atacante nigeriano chega ao torneio com expectativa de levar seu país o mais longe possível. Ao todo, Osimhen acumula 20 gols em 28 jogos pelo seu país. Haller - Costa do Marfim Centroavante do Borussia Dortmund, Haller tem um histórico com convocações nas seleções de base da França, mas, em 2020, optou por defender a seleção africana.