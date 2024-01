Dorival projeta maior número de jogadores que atuam no Brasil em convocações da seleção

Treinador destaca nível de competitividade do Campeonato Brasileiro e quer contar com atletas que jogam no país, mas pondera: "Desde que tenham merecimento"

Dorival Júnior tem em seus planos uma maior participação na seleção de atletas que atuam no futebol brasileiro. O ex-técnico do São Paulo assumiu o comando da Amarelinha nesta quinta-feira, 11 , e, em sua primeira entrevista coletiva, deixou clara a intenção de valorizar alguns nomes que há tempo vem apresentando um bom futebol no território nacional.

Esse processo já vinha acontecendo sob o comando de Fernando Diniz. Na última convocação do antecessor de Dorival Júnior, sete atletas que atuam no futebol brasileiro representaram a seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Colômbia e Argentina: Lucas Perri (Botafogo), Bento (Athletico-PR), Nino (Fluminense), André (Fluminense), Paulinho (Atlético-MG), Raphael Veiga (Palmeiras) e Endrick (Palmeiras).

Leia mais Dorival exalta Neymar e nega problema por desentendimento no Santos em 2010

“Vou tentar fazer o máximo para não errar nesse sentido, que estejam aqui os melhores. Eles têm que ter valor e saber que disputam um dos campeonatos mais difíceis e complicados do mundo. A Copa do Brasil é uma copa muito mais disputada que uma Libertadores. Na minha opinião, temos aqui campeonatos muito difíceis. Perdemos muitos elementos ao longo dos últimos dez, 12 anos. Acredito que tenhamos 1500 jogadores fora do nosso País. São jogadores de excelente nível, outros de nível médio, outros que estão começando. Isso quebra um pouco a qualidade das nossas competições, que, mesmo assim, seguem com um nível de qualidade muito alto”, completou Dorival Júnior.

Seleção: calendário em 2024

Os primeiros compromissos do novo treinador da seleção brasileira acontecerão em março, quando o time canarinho tem pela frente os amistosos contra Inglaterra, em Londres, e Espanha, em Madri. Posteriormente, entre junho e julho, o Brasil disputa a Copa América, nos EUA.

Aliás, na Copa América, se convocar muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro, Dorival Júnior causará desfalques importantes em algumas das equipes do País, já que as competições não serão paralisadas enquanto o torneio nos EUA será disputado.

"Sofri bastante com tudo isso, mas nunca tirei a possibilidade de um profissional viver seu maior sonho. Em 2016, o Santos disputando a ponta do Campeonato Brasileiro e, de repente, nas Olimpíadas perdemos o Gabigol, Zeca e Thiago Maia. Na sequência, na Copa América Centenário, mais três jogadores do Santos convocados. Dois meses nas Olimpíadas e 40 dias na Copa América. Foi um problema muito sério, e o Santos ainda assim conseguiu o vice-campeonato daquela competição. Sei o quanto pesa a saída desses jogadores, mas o quanto são importantes dentro da Seleção. Temos que ter o equilíbrio entre a necessidade e a vontade do atleta e do seu clube. Não é fácil, não. Já estive do outro lado e tenho que me colocar na situação do treinador do lado oposto", concluiu Dorival.