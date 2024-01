Dorival exalta Neymar e nega problema por desentendimento no Santos em 2010

Técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva de apresentação na seleção brasileira, na sede da CBF Crédito: Daniel RAMALHO / AFP

Dorival Júnior negou qualquer problema com Neymar ao ser apresentado como novo treinador da seleção brasileira, nesta quinta-feira, 11, na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante a entrevista coletiva, o técnico foi questionado sobre o desentendimento que teve com Neymar em 2010, quando discutiu com o então jovem do Santos na época em que comandava a equipe devido a sua rebeldia dentro de campo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar entendendo que o momento dele é de lesão, mas sabendo também que temos um dos três maiores jogadores do mundo, e o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tenho problema nenhum com o Ney, a proporção que tomou aquele episódio foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Depois daquele episódio, após a partida, já estávamos conversando. A diretoria do Santos tomou uma decisão e eu respeitei. Com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, pelo contrário. Toda vez que nos encontramos é sempre uma situação muito positiva”, comentou Dorival Júnior.

O caso Dorival x Neymar O desentendimento entre Dorival Júnior e Neymar aconteceu em 2010, durante uma partida contra o Atlético-GO, na Vila Belmiro. O garoto, que já havia perdido três dos últimos seis pênaltis batidos, foi proibido de cobrar mais um, sendo preterido por Marcel, que converteu a penalidade. O camisa 11 do Santos ficou furioso e não escondeu sua insatisfação com a escolha do treinador. Mais tarde, após receber um “puxão de orelha” de Edu Dracena pela suposta displicência em uma jogada, Neymar não poupou xingamentos ao capitão do Santos, algo que não foi muito bem digerido por Dorival Júnior, que o chamou de “moleque do c*****”. Na época, a diretoria do Santos decidiu suspender Neymar por insubordinação, mas ele voltaria ao time no clássico contra o Corinthians. O problema é que Dorival Júnior manteve sua suspensão às vésperas do duelo com o Timão, algo que não foi aceito pela alta cúpula santista, que, então, decidiu demitir o treinador, favorecendo o então jovem talento. Atualmente Neymar se recupera de uma lesão de ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Sua previsão de retorno aos gramados é para o segundo semestre de 2024. Até lá, Dorival Júnior terá de reconstruir a Seleção Brasileira sem o seu principal jogador.