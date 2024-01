Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza de volta às atividades; Mugni é apresentado no Ceará

A edição desta quarta-feira, 10 de janeiro, do Esportes do POVO falará sobre a volta das atividades no Fortaleza e a apresentação de Lucas Mugni no Ceará. Além disso, a situação do goleiro Santos com o Leão do Pici também será debatida.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quarta-feira, 10, a partir das 11 horas: